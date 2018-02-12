Четверо сумчан отправятся на этап Кубка IBU в Ханты-Мансийск Восемь украинских биатлонистов оказались в заявке на этап Кубка IBU, который в марте состоится в российском Ханты-Мансийске.

Как сообщает официальный сайт организации, среди мужчин в этапе примут участие сумчане Андрей Доценко и Антон Дудченко, а также Тарас Лесюк и Виталий Труш. Среди женщин: выпускница СумГУ Ольга Абрамова, Надежда Белкина, сумчанка Юлия Журавок и Мария Панфилова.

Этот этап Кубка IBU состоится с 14 по 17 марта.