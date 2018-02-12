Четверо сумчан отправятся на этап Кубка IBU в Ханты-Мансийск

Как сообщает официальный сайт организации, среди мужчин в этапе примут участие сумчане Андрей Доценко и Антон Дудченко, а также Тарас Лесюк и Виталий Труш. Среди женщин: выпускница СумГУ Ольга Абрамова, Надежда Белкина, сумчанка Юлия Журавок и Мария Панфилова.
Этот этап Кубка IBU состоится с 14 по 17 марта.
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