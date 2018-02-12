Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:30200

Четверо сумчан отправятся на этап Кубка IBU в Ханты-Мансийск

Восемь украинских биатлонистов оказались в заявке на этап Кубка IBU, который в марте состоится в российском Ханты-Мансийске.

Как сообщает официальный сайт организации, среди мужчин в этапе примут участие сумчане Андрей Доценко и Антон Дудченко, а также Тарас Лесюк и Виталий Труш. Среди женщин: выпускница СумГУ Ольга Абрамова, Надежда Белкина, сумчанка Юлия Журавок и Мария Панфилова.

Этот этап Кубка IBU состоится с 14 по 17 марта.

Спорт Биатлон Кубок IBU

По тематике

27.02.2018 18:13

Сумские биатлонисты пока без медалей в Эстонии

Сегодня, 27 февраля, в эстонском Отепяя на юниорском чемпионате мира прошли эстафеты....

Сумские биатлонисты пока не радуют на юниорском чемпионате мира
27.02.2018 07:36

Сумские биатлонисты пока не радуют на юниорском чемпионате мира

В эстонском Отепяя 26 февраля стартовал главный старт сезона для молодых биатлонистов – юниорский чемпионат мира, который продлится до 4...

22.02.2018 14:30

Биатлонистки снова провалились на Олимпийских играх

Сегодня, 22 февраля, в корейском Пхенчанге проходила женская эстафетная гонка по биатлону....

20.02.2018 15:47

Наши биатлонисты наконец-то заехали в десятку лучших на Олимпийских играх

Сегодня, 20 февраля, в корейском Пхенчанге прошла смешанная эстафета в биатлоне....

В Тростянце пройдут первые за 25 лет соревнования по биатлону
19.02.2018 08:09

В Тростянце пройдут первые за 25 лет соревнования по биатлону

Зимний биатлон возрождается в Тростянце после 25-летнего перерыва....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.