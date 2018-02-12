Подорванный сумской супермаркет возобновил работу

«С момента вбрасывания коктейля Молотова и взрыва двух гранат прошло несколько часов.
Магазин работает в штатном режиме. Благодарность администрации за сверхоперативное устранение последствий теракта.
Единственное что, провести бы беседу с охранниками не помешало о правилах пользования фотоаппаратурой в общественных местах - телефон трижды пытались вырвать из рук», - написал М.Корниенко.
Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту умышленного повреждения одного из местных супермаркетов по Героев...
Сегодня, 28 февраля, около 4 утра, произошел взрыв в супермаркете на улице Героев Крут, 60/4....