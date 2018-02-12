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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:26512

Подорванный сумской супермаркет возобновил работу

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской активист Максим Корниенко.

«С момента вбрасывания коктейля Молотова и взрыва двух гранат прошло несколько часов.

Магазин работает в штатном режиме. Благодарность администрации за сверхоперативное устранение последствий теракта.

Единственное что, провести бы беседу с охранниками не помешало о правилах пользования фотоаппаратурой в общественных местах - телефон трижды пытались вырвать из рук», - написал М.Корниенко.

Право Взрыв в супермаркете

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