Подорванный сумской супермаркет возобновил работу Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской активист Максим Корниенко.

«С момента вбрасывания коктейля Молотова и взрыва двух гранат прошло несколько часов. Магазин работает в штатном режиме. Благодарность администрации за сверхоперативное устранение последствий теракта. Единственное что, провести бы беседу с охранниками не помешало о правилах пользования фотоаппаратурой в общественных местах - телефон трижды пытались вырвать из рук», - написал М.Корниенко.