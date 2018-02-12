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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:10149

В Шостке хотят сделать музей кино

Бывший кинотеатр «Родина» планируют реконструировать в Центр-музей кино.

По словам мэра Шостки Николая Ноги, в нынешнем Центре культуры и досуга (бывший кинотеатр «Родина») создадут Центр-музей кино. Один из залов займет экспозиция музея кино, которая пока расположена в городском краеведческом музее и была собрана старшим научным сотрудником Николаем Кокшайкиным. Кроме того, в Центре-музее будет еще несколько залов, в том числе и современный кинозал, пишет Шостка.info.

На последней сессии Шосткинского горсовета на прошедшей неделе принято решение о выделении средств из городского бюджета для реконструкции.

Досуг Музей кино Шостка

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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