В Шостке хотят сделать музей кино Бывший кинотеатр «Родина» планируют реконструировать в Центр-музей кино.

По словам мэра Шостки Николая Ноги, в нынешнем Центре культуры и досуга (бывший кинотеатр «Родина») создадут Центр-музей кино. Один из залов займет экспозиция музея кино, которая пока расположена в городском краеведческом музее и была собрана старшим научным сотрудником Николаем Кокшайкиным. Кроме того, в Центре-музее будет еще несколько залов, в том числе и современный кинозал, пишет Шостка.info.

На последней сессии Шосткинского горсовета на прошедшей неделе принято решение о выделении средств из городского бюджета для реконструкции.