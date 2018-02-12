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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:58191

В Шостке грузовик повредил трубу отопления

ДТП произошло сегодня, 28 февраля, в 12:45 в районе дома №49 по улице Садовый бульвар.

Как сообщил  инспектор сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции Роман Кулик, водитель грузовика ЗИЛ-131 разворачивал транспортное средство, не убедился в безопасности и совершил наезд на трубу Шосткинской ТЭЦ, сдвинув ее с места.

За совершение ДТП водителя привлекут к административной ответственности по статье 124 КУоАП. В момент ДТП водитель был трезвый, пишет Шостка.info.

Право Дтп Шостка

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