В Шостке грузовик повредил трубу отопления ДТП произошло сегодня, 28 февраля, в 12:45 в районе дома №49 по улице Садовый бульвар.

Как сообщил инспектор сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции Роман Кулик, водитель грузовика ЗИЛ-131 разворачивал транспортное средство, не убедился в безопасности и совершил наезд на трубу Шосткинской ТЭЦ, сдвинув ее с места.

За совершение ДТП водителя привлекут к административной ответственности по статье 124 КУоАП. В момент ДТП водитель был трезвый, пишет Шостка.info.