В Сумской СИЗО передали джинсы с наркотиками

27 февраля благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Сумской следственный изолятор», было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
Так, при досмотре передачи заключенному С. от гражданки С., был обнаружен кусок медицинского бинта, вшитый за поясом джинсов и пропитанный веществом, похожим на наркотическое.
По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ ЧП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.
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