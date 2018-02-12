В Сумской СИЗО передали джинсы с наркотиками В Сумском СИЗО пресечена попытка доставки запрещеных предметов.

27 февраля благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Сумской следственный изолятор», было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, при досмотре передачи заключенному С. от гражданки С., был обнаружен кусок медицинского бинта, вшитый за поясом джинсов и пропитанный веществом, похожим на наркотическое.

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ ЧП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.