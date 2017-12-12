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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:28361

На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину (фото)

Сумским районным отделом полиции разыскивается без вести пропавший гражданин Кононенко Николай Александрович, 1976 г.р., житель села Токари Сумского района.

Разыскиваемый 19 февраля уехал в город Сумы и до настоящего времени не вернулся.

На вид мужчине около 40 лет, худощавого телосложения, ростом около 175 см, волосы светлые, короткие.

Был одет в куртку светло-коричневого цвета, синие джинсы, серую шапку и обут в коричневые ботинки.

Имеет особую примету: на правой руке имеет татуировку в виде изображения головы тигра.

Полиция призывает всех граждан, которым известна какая-либо информация о пропавшем человеке, которая поможет в его розыске, сообщить в Сумской районный отдел полиции по адресу: улица Степана Бандеры, 11а или по телефонам: (0542) 66-77-75, 66- 73-90 и 050-307-99-50 в дежурную часть, или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Без вести

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