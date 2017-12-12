На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину (фото)

Разыскиваемый 19 февраля уехал в город Сумы и до настоящего времени не вернулся.
На вид мужчине около 40 лет, худощавого телосложения, ростом около 175 см, волосы светлые, короткие.
Был одет в куртку светло-коричневого цвета, синие джинсы, серую шапку и обут в коричневые ботинки.
Имеет особую примету: на правой руке имеет татуировку в виде изображения головы тигра.
Полиция призывает всех граждан, которым известна какая-либо информация о пропавшем человеке, которая поможет в его розыске, сообщить в Сумской районный отдел полиции по адресу: улица Степана Бандеры, 11а или по телефонам: (0542) 66-77-75, 66- 73-90 и 050-307-99-50 в дежурную часть, или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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