На Сумщине сбили беспечного пенсионера Пересекая проезжую часть вне пешеходного перехода, 63-летний мужчина попал под колеса легковушки.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим в пгт Воронеж Шосткинского района поступило в полицию от фельдшера «скорой помощи». На место сразу была направлена следственно-оперативная группа.

Как выяснили полицейские, 23-летний водитель ВАЗа вовремя не среагировал на пешехода, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. Вызванные медики доставили пострадавшего 63-летнего местного жителя в больницу, где ему диагностировали закрытые переломы обеих нижних конечностей и перелом правого предплечья со смещением. Его поместили в травматологическое отделение медицинского учреждения для дальнейшего лечения.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами», - сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.