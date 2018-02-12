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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:31276

На Сумщине сбили беспечного пенсионера

Пересекая проезжую часть вне пешеходного перехода, 63-летний мужчина попал под колеса легковушки.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим в пгт Воронеж Шосткинского района поступило в полицию от фельдшера «скорой помощи». На место сразу была направлена следственно-оперативная группа.

Как выяснили полицейские, 23-летний водитель ВАЗа вовремя не среагировал на пешехода, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. Вызванные медики доставили пострадавшего 63-летнего местного жителя в больницу, где ему диагностировали закрытые переломы обеих нижних конечностей и перелом правого предплечья со смещением. Его поместили в травматологическое отделение медицинского учреждения для дальнейшего лечения.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами», - сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Воронеж Дтп Шосткинский район

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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