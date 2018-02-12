«Сумы» возглавил донецкий кадр

Сергей Золотницкий официально стал новым главным тренером ПФК «Сумы». Он сменил на этом посту Богдана Есыпа, который покинул клуб 10 января из-за финансовых трудностей клуба.
Сергей Золотницкий родился 9 января 1962 года, является уроженцем Донецка.
Также новоиспеченный главный тренер «Сум» был известным в прошлом вратарем. Он защищал ворота таких клубов, как «Шахтер», «СКА», «Колос», «Нива», «Зоря», «Зирка» и польский «Вислок».
После окончания карьеры игрока он работал тренером вратарей в «Гелиосе», «Зимбру», «Стали», киевском «Арсенале», «Говерле», «Карпатах», «Металлисте» и «Мариуполе».
В данный момент ПФК «Сумы» занимают 16 строчку в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне вылета с 20 очками в активе.
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