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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:36339

«Сумы» возглавил донецкий кадр

ПФК «Сумы» получили нового главного тренера.

Сергей Золотницкий официально стал новым главным тренером ПФК «Сумы». Он сменил на этом посту Богдана Есыпа, который покинул клуб 10 января из-за финансовых трудностей клуба.

Сергей Золотницкий родился 9 января 1962 года, является уроженцем Донецка.

Также новоиспеченный главный тренер «Сум» был известным в прошлом вратарем. Он защищал ворота таких клубов, как «Шахтер», «СКА», «Колос», «Нива», «Зоря», «Зирка» и польский «Вислок».

После окончания карьеры игрока он работал тренером вратарей в «Гелиосе», «Зимбру», «Стали», киевском «Арсенале», «Говерле», «Карпатах», «Металлисте» и «Мариуполе».

В данный момент ПФК «Сумы» занимают 16 строчку в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне вылета с 20 очками в активе.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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