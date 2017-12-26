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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:12130

Проводник поезда «Кишинев-Москва» скрыл от контроля лекарственные средства

В железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили большое количество медицинского препарата «Калимин», который перемещался через границу с сокрытием от контроля.

Во время проверки одного из вагонов поезда сообщением «Кишинев-Москва» общая обзорная группа под столом купе проводника с признаками сокрытия обнаружила коробку, в которой находились 9 баночек лекарственного средства «Калимин» общей количество 900 таблеток.

Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 49-летний гражданин Молдовы.

Сейчас медицинские препараты изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.

Право Граница контрабанда

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