Проводник поезда «Кишинев-Москва» скрыл от контроля лекарственные средства

Во время проверки одного из вагонов поезда сообщением «Кишинев-Москва» общая обзорная группа под столом купе проводника с признаками сокрытия обнаружила коробку, в которой находились 9 баночек лекарственного средства «Калимин» общей количество 900 таблеток.
Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 49-летний гражданин Молдовы.
Сейчас медицинские препараты изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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