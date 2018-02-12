Украинские биатлонисты снова провалились на юниорском чемпионате мира 28 февраля, эстонском Отепяя на юниорском чемпионате мира по биатлону проходили эстафеты у юношей и девушек.

Наши девушки сумели финишировать лишь 13-ми, несмотря на то, что стали одной из трех команд в гонке, обошедшейся без штрафных кругов, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

Львиная доля из итогового более чем пятиминутного отставания сформировалась на первом этапе, который неудачно прошла черниговчанка Кристина Дмитренко. Использовав на каждом из рубежей полный комплект запасных патронов, она и ходом проигрывала очень много. Единственным светлым пятном оказалась первая отсечка, когда Кристина захватила лидерство в гонке. Но к окончанию первого этапа Украина была уже 18-й с трехминутным гандикапом.

На втором этапе абсолютно чистой стрельбой приятно удивила сумчанка Екатерина Свинаренко. И хотя при этом существенно сократить временнОе отставание не получилось, 14-я позиция перед последним этапом выглядела чуть менее удручающе.

На третьем отрезке уроженка Сум Любовь Кипяченкова пять раз закрывала промахи запасными патронами и в итоге финишировала 13-й, через 5 минут после победителей. Как-то мы начинаем привыкать – бороться за такие позиции…

А вот в борьбе за медали получилась очень красивая развязка, когда с последнего рубежа сборные Финляндии, Швеции и Норвегии ушли в пятисекундном интервале. Норвежка Юни Арнеклейв отпала сразу, не выдержав скорость соперниц и согласившись на бронзу, а в дуэли двух равных – финки Хейди Никкиинен и шведки Эльвиры Оберг – все решил фотофиниш! И какие-то миллиметры решили исход борьбы за победу в пользу шведки, продолжившей февральскую доминирование своей страны на мировых биатлонных аренах!

Эстафета. Девушки

1. Швеция (0+6) 1:03:19,8

2. Финляндия (2+10) +0,0

3. Норвегия (2+8) +37,0

4. Россия (5+13) +1:09,7

5. Чехия (1+11) +1:51,5

6. Германия (3+14) +2:03,5

...

13. Украина (0+11) +5:02,9

Мужская сборная завершила свою гонку также во второй половине финишного протокола.

Пробежав суммарно семь кругов штрафа, наши ребята финишировали 14-ми с отставанием более чем в восемь минут. Наш Евгений Ивченко отстрелялся лучше партнеров по команде (1+6), но это не помогло…

Победили россяине, обогнавшие остальных на 2 с половиной минуты и больше.

Эстафета. Юноши

1. Россия (2+8) 1:04:51,1

2. Чехия (0+7) +2:30,0

3. Норвегия (2+11) +3:04,5

4. Италия (1+12) +3:42,8

5. Словения (3+11) +5:02,0

6. Финляндия (1+13) +5:11,3

...

14. Украина (7+13) +8:39,5

Завтра в программе чемпионата - индивидуальные гонки у юниорок и юниоров.