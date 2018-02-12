На Сумщине в отдаленном селе полностью сгорел жилой дом

По месту вызова были направлены пожарные автомобили из Кролевца, Алтыновки и Спасского.
Прибыв на место вызова, пожарные установили, что огнем охвачен дом по всей площади. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, пишет сайт Кролевца.
«Дом спасти не удалось, из-за удаленности населенного пункта от ближайших подразделений пожарной охраны. Хозяин, 1934 года рождения не пострадал. Убытки подсчитываются», - говорят спасатели.
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