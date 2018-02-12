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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 18:22229

На Сумщине в отдаленном селе полностью сгорел жилой дом

Как сообщили в 22-й государственной пожарно-спасательной части города Кролевец, 27 февраля, в 21.20 на пульт связи поступило сообщение о возгорании жилого здания в селе Любитово.

По месту вызова были направлены пожарные автомобили из Кролевца, Алтыновки и Спасского.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что огнем охвачен дом по всей площади. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, пишет сайт Кролевца.

«Дом спасти не удалось, из-за удаленности населенного пункта от ближайших подразделений пожарной охраны. Хозяин, 1934 года рождения не пострадал. Убытки подсчитываются», - говорят спасатели.

Право Кролевецкий район Пожар

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