С ПФК «Сумы» подписали контракты двое футболистов

Егор Луговой родился 9 апреля 1995 года. В прошлом был игроком молодежных команд донецкого «Металлурга» и «Стали». В 2016 и 2017 годах выступал за ПФК «Сумы», последние полгода защищал цвета армянского ФК «Арцах».
Петр Переверза родился 10 июля 1994 года. С 2014 по 2016 был игроком одесского «Черноморца». Сначала выступал за молодежную команду одесситов, а затем и в Премьер лиге. Предыдущим клубом Петра был ФК «Балканы».
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