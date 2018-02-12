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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские спасатели учили библиотекарей безопасности

С целью организации и проведения массово-разъяснительной работы, информирования населения по вопросам соблюдения требований правил безопасности жизнедеятельности в зимний период спасатели проводят соответствующую работу.

В частности, 28 февраля Сумской городской отдел Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели выступление в трудовом коллективе Сумской областной универсальной научной библиотеки. Спасатели напомнили присутствующим правила пожарной безопасности в быту и на рабочем месте, при использовании газовых и электроприборов, а также печного отопления, при обнаружении взрывоопасных предметов. Предоставили рекомендации относительно требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

Для лучшего усвоения предоставленной информации трудовой коллектив получил тематические памятки, а также ознакомился с применением огнетушителя.

Безопасность жизни и здоровья граждан - основная ценность в деятельности сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Кроме непосредственной помощи в экстремальных жизненных ситуациях, спасатели пытаются предотвратить. Поэтому специалисты Службы спасения и в дальнейшем проводить тематические мероприятия среди населения, чтобы граждане не забывали о безопасном поведении.

Общество Спасатели

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