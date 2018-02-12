Сумские спасатели учили библиотекарей безопасности

В частности, 28 февраля Сумской городской отдел Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели выступление в трудовом коллективе Сумской областной универсальной научной библиотеки. Спасатели напомнили присутствующим правила пожарной безопасности в быту и на рабочем месте, при использовании газовых и электроприборов, а также печного отопления, при обнаружении взрывоопасных предметов. Предоставили рекомендации относительно требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.
Для лучшего усвоения предоставленной информации трудовой коллектив получил тематические памятки, а также ознакомился с применением огнетушителя.
Безопасность жизни и здоровья граждан - основная ценность в деятельности сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Кроме непосредственной помощи в экстремальных жизненных ситуациях, спасатели пытаются предотвратить. Поэтому специалисты Службы спасения и в дальнейшем проводить тематические мероприятия среди населения, чтобы граждане не забывали о безопасном поведении.
27 февраля в 23:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи....
25 февраля в 17:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на окраине г. Ахтырка грузовой автомобиль не...
23 февраля в 00:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи....
Спасатели продолжают проводить профилактическую работу среди населения по правильному использованию печей и электрообогревателей, чтобы предотвратить возможные трагедии....
20 февраля в 19:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи....