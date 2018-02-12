Юные сумские хоккеистки отличились в Минске

В нем приняли участие 8 женских (в том числе СДЮШОР «Динамо» из Сум) и 10 мужских команд (среди них и КДЮСШ «Барса» из Шостки).
По результатам игр сумские девушки заняли второе место, проиграв в финале хозяйкам турнира. Шосткинцы заняли четвертое место.
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