В Сумах задержали наркодилершу – мать 5-летнего ребенка 34-летнюю сумчанку задержали сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ГУНП.

В Сумах полицейские задержали ранее судимую за сбыт наркотиков 34-летнюю местную жительницу, которая продавала психотропные и наркотические вещества прямо в центре города. «Подозреваемая через Интернет заказывала их, покупала, дома фасовала, а затем занималась их сбытом, - комментирует Александр Ройко, и.о. начальника Управления по противодействию наркопреступности ГУНП области. – Но, кроме того, что женщина занималась реализацией запрещенных веществ, в течение последних десяти лет и сама курит марихуану и принимает различные психотропы. Во время санкционированного обыска в помещении, где она живет вместе с матерью и воспитывает пятилетнего сына, работники полиции изъяли устройство для курения психотропных веществ с их наслоениями».

Изъятое работники полиции направили на экспертное исследование. В отношении женщины, учитывая, что на ее иждивении малолетний ребенок, суд избрал меру пресечения - домашний арест. Ей объявили подозрение по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», которая предусматривает от пяти до десяти лет заключения с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.