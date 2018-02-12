Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:13197

В Сумах задержали наркодилершу – мать 5-летнего ребенка

34-летнюю сумчанку задержали сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ГУНП.

В Сумах полицейские задержали ранее судимую за сбыт наркотиков 34-летнюю местную жительницу, которая продавала психотропные и наркотические вещества прямо в центре города. «Подозреваемая через Интернет заказывала их, покупала, дома фасовала, а затем занималась их сбытом, - комментирует Александр Ройко, и.о. начальника Управления по противодействию наркопреступности ГУНП области. – Но, кроме того, что женщина занималась реализацией запрещенных веществ, в течение последних десяти лет и сама курит марихуану и принимает различные психотропы. Во время санкционированного обыска в помещении, где она живет вместе с матерью и воспитывает пятилетнего сына, работники полиции изъяли устройство для курения психотропных веществ с их наслоениями».

Изъятое работники полиции направили на экспертное исследование. В отношении женщины, учитывая, что на ее иждивении малолетний ребенок, суд избрал меру пресечения - домашний арест. Ей объявили подозрение по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», которая предусматривает от пяти до десяти лет заключения с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Наркотики

По тематике

В Сумской СИЗО передали джинсы с наркотиками
Вчера 17:50

В Сумской СИЗО передали джинсы с наркотиками

В Сумском СИЗО пресечена попытка доставки запрещеных предметов....

Вчера 13:00

В Сумах копы остановили наркомана с чужим телефоном

Патрульные обнаружили у подозрительного мужчине вещество, похожее на наркотическое, и мобильный телефон, который находится в розыске....

26.02.2018 14:10

На Сумщине у наркомана нашли 300 г марихуаны

Недригайловские полицейские разоблачили местного жителя в хранении наркотиков....

16.02.2018 10:46

В Глухове поймали любителя «травки»

Три порции марихуаны имел при себе неоднократно судимый 27-летний житель Глухова....

15.02.2018 14:15

В Сумах у иностранного студента обнаружили наркотики

На территории области, начиная с 6 февраля, проводится профилактическая отработка под условным названием «Мигрант». Ее целью является - раскрытие тяжких...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.