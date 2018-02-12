В Сумах в ДТП пострадала женщина с ребенком Происшествие случилось 28 февраля около 18.20 в районе перекрестка улиц Петропавловская и Александра Анищенко, где 35-летний водитель автомобиля «Оpel Vectra» совершил наезд на 31-летнюю женщину и ее 8-летнего ребенка.

По предварительным данным, 35-летний водитель иномарки допустил наезд на 31-летнюю местную жительницу и ее 8-летнего сына, когда они пересекали дорогу по пешеходному переходу.

В результате данного происшествия, женщина и ее сын получили многочисленные ушибы и были госпитализированы в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы.

Полицейские, прибывшие на место ДТП, не выявили у водителя транспортного средства признаков опьянения. Сейчас у него уже взяты соответствующие анализы для дальнейшего лабораторного исследования, а его автомобиль помещен на штрафплощадку в полицейский участок.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесные повреждения потерпевшему, - сообщил Андрей Сошка, и.о. начальника Сумского отдела полиции. - Следователями назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП».

Полиция в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Выбирайте безопасную скорость движения, дистанцию и интервал до других транспортных средств, избегайте резких маневров на дороге. Это позволит вовремя среагировать на изменения в дорожной обстановке и избежать дорожно-транспортного происшествия. Ни в коем случае не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Помните - дорога ошибок не прощает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.