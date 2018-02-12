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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:46119

В Сумах поймали нарушителя ПДД с чужими правами

Нарушитель пытался избежать ответственности, предоставив патрульным чужие документы.

При обеспечении общественного порядка экипаж патрульных выявил нарушения ПДД водителем автомобиля ВАЗ-2110. Во время общения с полицейскими мужчина нервничал. Для проверки мужчина предъявил документы, однако, как выяснилось, водительское удостоверение принадлежало совсем другому человеку, а у самого водителя его не было.

Водитель не смог объяснить, зачем он предоставил чужие документы, а также историю их происхождения. Вероятной причиной его поведения была возможность избежания административной ответственности.

Патрульные все же выяснили его настоящие данные, а затем составили на него админматериалы по статье 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.

Водителя доставили в Сумской отдел полиции для проверки истории появления у него чужих документов.

Право Патрульная полиция

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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