В Сумах поймали нарушителя ПДД с чужими правами

При обеспечении общественного порядка экипаж патрульных выявил нарушения ПДД водителем автомобиля ВАЗ-2110. Во время общения с полицейскими мужчина нервничал. Для проверки мужчина предъявил документы, однако, как выяснилось, водительское удостоверение принадлежало совсем другому человеку, а у самого водителя его не было.
Водитель не смог объяснить, зачем он предоставил чужие документы, а также историю их происхождения. Вероятной причиной его поведения была возможность избежания административной ответственности.
Патрульные все же выяснили его настоящие данные, а затем составили на него админматериалы по статье 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.
Водителя доставили в Сумской отдел полиции для проверки истории появления у него чужих документов.
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