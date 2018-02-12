В Сумах поймали нарушителя ПДД с чужими правами Нарушитель пытался избежать ответственности, предоставив патрульным чужие документы.

При обеспечении общественного порядка экипаж патрульных выявил нарушения ПДД водителем автомобиля ВАЗ-2110. Во время общения с полицейскими мужчина нервничал. Для проверки мужчина предъявил документы, однако, как выяснилось, водительское удостоверение принадлежало совсем другому человеку, а у самого водителя его не было.

Водитель не смог объяснить, зачем он предоставил чужие документы, а также историю их происхождения. Вероятной причиной его поведения была возможность избежания административной ответственности.

Патрульные все же выяснили его настоящие данные, а затем составили на него админматериалы по статье 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.

Водителя доставили в Сумской отдел полиции для проверки истории появления у него чужих документов.