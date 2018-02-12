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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51184

Сумские коммунальщики пытаются справить со снегопадом

В Сумах второй день подряд в усиленном режиме борются со снежными заносами.

Жилищно-коммунальная сфера города в усиленном режиме работает над ликвидацией снежных заносов в областном центре.

По информации отдела «Служба 15-80», по состоянию на 8:00 по городу работало 68 единиц снегоуборочной техники коммунальных предприятий. Из них 50 - техника КП «Дорремстрой», шесть единиц - КП «Зеленстрой», по пять - от КП «Горводоканал» и КП «Паркинг», по одной машине от КП «Электроавтотранс» и КП «Горсвет».

Борются со снежным нашествием и обслуживающие организации, задействовали 14 единиц техники.

В целом по городу работают 438 человек - работников коммунальных и обслуживающих организаций, которые помогают очищать Сумы от снега.

По информации КП «Электроавтотранс», предприятие работает в обычном режиме. Благодаря своевременным мерам по расчистке дорог от снега, как на территории КП, так и по городу в целом, ухудшение погодных условий существенно не повлияло ни на выпуск коммунального общественного транспорта, ни на графики движения. Сегодня среднесуточный выпуск составляет 41 троллейбус и 22 автобуса.

По частному общественному транспорту, то, как сообщил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко, проблем тоже нет.

Общество Непогода Уборка снега

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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