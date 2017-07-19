В Сумах уклоняются от армии больше 2 тысяч человек Заместитель городского головы Максим Галицкий во время ХХХVII сессии городского совета доложил депутатам о реализации задач по призыву сумчан на срочную военную службу в октябре-ноябре 2017 года.

По его словам, плановое задание на город Сумы по призыву граждан на срочную военную службу в октябре-ноябре 2017 было определено в количестве 77 человек. На учете в городском военкомате состоянию на 1 октября находились 3951 человек призывного возраста. Выписано повесток - 4165 шт., прибыло в военный комиссариат - 2254 лица, снят с учета (передано на учет военнообязанных) - 185 человек. Отправлено в воинские части - 52 человека (68%). Предоставлены отсрочки - 1876 человек.

По данным военкомата, по городу уклоняются от призыва 2424 лица: свыше одного года - 1069 человек; более двух лет - 320 человек; более трех лет - 1029 человек; более четырех лет - три человека; более шести лет - три человека.

Информация о лицах, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу, передавалась в Сумской отдел полиции ГУНП в Сумской области. Найдено органами полиции 20 человек, на которых составлены административные протоколы.

Среди причин, которые не позволили выполнить план призыва, Максим Галицкий назвал отсутствие значительного количества призывников по месту их регистрации, что делает невозможным проведение оповещения; низкую явку призывников в Сумской ГВК по вызову по повесткам; низкое состояние здоровья призывников.

Напомним: Максим Галицкий с ноября прошлого года отвечает и за отрасль здравоохранения, так что здоровье призывников в его руках.