Уже завтра из российского плена могут освободить похищенных на Сумщине украинских пограничников В рамках освобождения заложников, о котором во время пресс-конференции сообщил президент Украины Петр Порошенко, могут освободить похищенных на Сумщине украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня.

Вместо них Украина передаст России задержанных на Херсонщине двух ФСБшников - Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

«До конца текущей недели еще двух наших заложников мы вернем домой. Уже предусмотрено и место и дата, думаю не сорвется. Это находится в моем самом большом приоритете, и я этим занимаюсь лично. И могу сказать, что и в России решения принимаются на самом высоком уровне», - отметил Порошенко.

Кроме того, он добавил, что освобождение этих заложников может состояться уже в эту пятницу, 2 марта, пишет ТСН.