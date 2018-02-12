Уже завтра из российского плена могут освободить похищенных на Сумщине украинских пограничников

Вместо них Украина передаст России задержанных на Херсонщине двух ФСБшников - Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.
«До конца текущей недели еще двух наших заложников мы вернем домой. Уже предусмотрено и место и дата, думаю не сорвется. Это находится в моем самом большом приоритете, и я этим занимаюсь лично. И могу сказать, что и в России решения принимаются на самом высоком уровне», - отметил Порошенко.
Кроме того, он добавил, что освобождение этих заложников может состояться уже в эту пятницу, 2 марта, пишет ТСН.
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