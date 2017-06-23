На Сумщине хотят создать информационно-туристический интернет-ресурс

«Туристический интернет-ресурс должен быть создан для того, чтобы любой мог приобрести себе тур по Сумщине - это готовый туристический продукт, который необходимо только выбрать, а транспорт, экскурсионный маршрут, жилье, питание уже будет организовано», - прокомментировал Дмитрий Живицкий.
Кроме этого, по его словам, очень важно иметь синхронизированный единый календарь событий по концертно-фестивальной деятельности, выставкам, соревнованиям. Это необходимо для того, чтобы все желающие могли без проблем планировать свои поездки, заблаговременно бронировать жилье, покупать билеты и пр.
Участники заседания отметили, что уже есть хорошие наработки туристических маршрутов, мероприятий, фестивалей, которые нуждаются только систематизации и информационной кампании. Вспомнили «Сурми України», «Козацький родослав», «Кролевецькі рушники», которые могут быть основой развития туризма на Сумщине. Они уже сегодня интересуют путешественников из Польши, Болгарии, Эстонии.
Также директор отдела продвижения и туризма Юрий Гладенко анонсировал проведение в Конгресс-центре СумГУ 22-23 марта ворк-шопа в формате круглого стола по вопросам развития активного и познавательного туризма. На мероприятии соберутся предприниматели, которым интересна туристическая инфраструктура, туроператоры, специалисты в области туризма, представители власти и общественности. Участников ожидают интересные спикеры с актуальными вопросами в области туризма.
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