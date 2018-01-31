На этот раз правонарушителем оказался пассажир вагона, арендованного Киево-Печерской Лаврой, который следовал в составе поезда «Киев - Москва». Во время таможенного оформления, священнику было предложено письменно задекларировать валюту, товары и предметы, которые он перемещает с собой через таможенную границу Украины. Гражданин внес в декларацию данные о перемещении ручной клади и валюты в сумме только 70 евро.
При дальнейшем таможенном контроле, а именно осмотре чемодана с личными вещами, без признаков сокрытия, обнаружено денежные средства, завернутые в черный пакет. Общая сумма перемещаемых средств составила 65 000 долларов США, что по курсу НБУ на 28.02.2018 г. составляет 52 842 евро.
В соответствии с главой 2 «Инструкции о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины», утвержденной постановлением Правления НБУ от 27.05.2008 года №148, физическое лицо имеет право ввозить на Украину и вывозить за ее пределы наличность в сумме, не превышающей в эквиваленте 10000 евро без письменного декларирования таможенному органу. Своими действиями мужчина нарушил установленный порядок прохождения таможенного контроля.
По данному факту главным государственным инспектором Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 472 Таможенного кодекса Украины, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
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