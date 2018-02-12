В Ахтырке из-за непогоды закрыли все школы Обучение в школах Ахтырки приостановлено.

Об этом сообщает сайт Ахтырского горсовета. «В связи с погодными условиями обучения во всех общеобразовательных школах для учеников первых-одиннадцатых классов 01.03.2018 года приостановлено», - говорится в сообщении. Ранее были приостановлены занятия в четырех школах из-за эпидемии ОРВИ.