В Ахтырке из-за непогоды закрыли все школы

Об этом сообщает сайт Ахтырского горсовета.
«В связи с погодными условиями обучения во всех общеобразовательных школах для учеников первых-одиннадцатых классов 01.03.2018 года приостановлено», - говорится в сообщении.
Ранее были приостановлены занятия в четырех школах из-за эпидемии ОРВИ.
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