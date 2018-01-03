В Сумах авария на коллекторе При выполнении заявки на устранение засора канализационной сети было обнаружено разрушенный участок самотечного коллектора диаметром 400 мм на пересечении ул.Ярослава Мудрого и ул.Первомайская.

Сейчас КП «Горводоканал» выполняет аварийно-восстановительные работы. Запланировано просанировать поврежденные участки железобетонной сети длиной 15 м и 56 м путем протягивания современной пластиковой трубы СПИРОКОР диаметром 300 мм. Организованная перекачка стоков, позволяет устранять аварию без отключения воды потребителям. Данный участок самотечного коллектора обеспечивает водоотвод жителей ул.Ярослава Мудрого и ул.Борцов Революции.