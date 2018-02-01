Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 2 марта, в Сумах и области ожидаются порывы ветра и слабая метель.

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Столбики термометров будут показывать в течение суток 9-11 С мороза.