Погода в Сумах: прогноз на завтра

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью слабая метель, на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.
Столбики термометров будут показывать в течение суток 9-11 С мороза.
По прогнозам Сумского и Харьковского центров по гидрометеорологии, в период с 22 по 26 февраля в Сумской области температура воздуха...
Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...