На Сумщине требуют от местных властей обеспечить льготную перевозку участников АТО С таким требованием глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко выступил во время заседания Координационного совета по оказанию помощи участникам антитеррористической операции и членам их семей в Сумской области.

В Координационный совет обратилась общественная организация «Союз ветеранов АТО Сумской области» об отказе защитнику Украины в бесплатном проезде в пригородном транспорте внутриобластного сообщения.

По словам генерального директора ООО «Сумское областное предприятие автомобильного транспорта» Николая Тертышного, участник АТО обратился по льготному билету на бесплатный проезд на пригородный автобус Глухов - Первомайск до Эсмани. А власть Глуховского района такую льготу не предусмотрела. Согласно соответствующей районной программы, каждому льготнику района предоставили по 200 гривен на проезд. Об этом ему сообщили в Глуховской райгосадминистрации. Кроме того, в районе не заключены договоры с перевозчиками на льготный проезд. Поэтому участнику АТО и было отказано в бесплатной перевозке.

«В области должна быть одна политика по обеспечению льготного проезда, - отметила заместитель директора областного Департамента соцзащиты населения Людмила Мусияка. - Законом Украины «О статусе ветерана войны и гарантии социальной защиты» предусмотрен бесплатный проезд участникам АТО на всех видах транспорта по всем маршрутам. Поэтому я считаю, что отказ конкретному гражданину Украины, если он показал удостоверение участника боевых действий, абсолютно безосновательный».

Начальник отдела инфраструктуры облгосадминистрации Владимир Дудченко отметил, что такие вопросы - единичные, ведь перевозчики знают, что независимо ни от чего участники АТО перевозятся бесплатно. Кроме того, по его словам, в Глуховской райгосадминистрации отреагировали на обращение областного управления и сегодня меняют районную программу. Поэтому этот вопрос будет решен в ближайшее время.

«Закон есть закон. И его должны выполнять все. А законом предусмотрено, что участники АТО имеют право на бесплатный проезд. Поэтому перевозчик, прежде всего, должен предоставить услугу участнику АТО, а потом уже беспокоиться о компенсации, - отметил Николай Клочко. - Вместе с тем я обращаюсь к главам райгосадминистраций с просьбой обеспечить внесение на рассмотрение сессий районных советов соответствующих местных программ компенсации льготной перевозки участников АТО на пригородном транспорте».