Анна Кривонос – серебряный призер юниорского чемпионата мира

Проведя четыре огневых рубежа с двумя минутами штрафа, глуховчанка Анна Кривонос как раз за счет точности сумела обойти нескольких быстрых соперниц и финишировать второй, пишет сайт Федерации биатлона Украины.
Повторить золотой успех трехлетней давности, Кривонос помешала польская биатлонистка Камила Жук, буквально пролетевшая над трассой – по чистому ходу у нее лучший результат. Потому на два промаха в стрельбе Жук даже не обратила внимание, выиграв у всех соперниц по гонке более трех минут. Третье была россиянка Ирина Казакевич.
Остальные наши девушки были гораздо менее точны, и, соответственно, заняли места в глубине финишного протокола. Анна Коваленко с четырьмя минутами штрафа и Валерия Дмитренко – с шестью расположились по соседству на 38-й и 39-й позициях. А не закрывшая восемь мишеней Оксана Сигети в итоге стала 52-й.
Индивидуальная. Юниорки
1. Камила Жук (1+1+0+0) 41:36,1
2. Анна Кривонос (0+1+1+0) +3:04,7
3. Ирина Казакевич (2+1+0+0) +3:20,0
...
38. Анна Коваленко (0+2+0+2) +8:47,2
39. Валерия Дмитренко (2+2+0+2) +8:57,7
52. Оксана Сигети (0+4+2+2) +11:18,6
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