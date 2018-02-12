Анна Кривонос – серебряный призер юниорского чемпионата мира После трех неудачных соревновательных дней в Эстонии на юниорском чемпионате мира по биатлону украинская сборная, наконец, получила свою первую медалистку.

Проведя четыре огневых рубежа с двумя минутами штрафа, глуховчанка Анна Кривонос как раз за счет точности сумела обойти нескольких быстрых соперниц и финишировать второй, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

Повторить золотой успех трехлетней давности, Кривонос помешала польская биатлонистка Камила Жук, буквально пролетевшая над трассой – по чистому ходу у нее лучший результат. Потому на два промаха в стрельбе Жук даже не обратила внимание, выиграв у всех соперниц по гонке более трех минут. Третье была россиянка Ирина Казакевич.

Остальные наши девушки были гораздо менее точны, и, соответственно, заняли места в глубине финишного протокола. Анна Коваленко с четырьмя минутами штрафа и Валерия Дмитренко – с шестью расположились по соседству на 38-й и 39-й позициях. А не закрывшая восемь мишеней Оксана Сигети в итоге стала 52-й.

Индивидуальная. Юниорки

1. Камила Жук (1+1+0+0) 41:36,1

2. Анна Кривонос (0+1+1+0) +3:04,7

3. Ирина Казакевич (2+1+0+0) +3:20,0

...

38. Анна Коваленко (0+2+0+2) +8:47,2

39. Валерия Дмитренко (2+2+0+2) +8:57,7

52. Оксана Сигети (0+4+2+2) +11:18,6