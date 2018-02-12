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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:02216

Анна Кривонос – серебряный призер юниорского чемпионата мира

После трех неудачных соревновательных дней в Эстонии на юниорском чемпионате мира по биатлону украинская сборная, наконец, получила свою первую медалистку.

Проведя четыре огневых рубежа с двумя минутами штрафа, глуховчанка Анна Кривонос как раз за счет точности сумела обойти нескольких быстрых соперниц и финишировать второй, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

Повторить золотой успех трехлетней давности, Кривонос помешала польская биатлонистка Камила Жук, буквально пролетевшая над трассой – по чистому ходу у нее лучший результат. Потому на два промаха в стрельбе Жук даже не обратила внимание, выиграв у всех соперниц по гонке более трех минут. Третье была россиянка Ирина Казакевич.

Остальные наши девушки были гораздо менее точны, и, соответственно, заняли места в глубине финишного протокола. Анна Коваленко с четырьмя минутами штрафа и Валерия Дмитренко – с шестью расположились по соседству на 38-й и 39-й позициях. А не закрывшая восемь мишеней Оксана Сигети в итоге стала 52-й.

Индивидуальная. Юниорки

1.  Камила Жук (1+1+0+0)  41:36,1

2.  Анна Кривонос (0+1+1+0)  +3:04,7

3.  Ирина Казакевич (2+1+0+0)  +3:20,0

...

38.  Анна Коваленко (0+2+0+2)  +8:47,2

39.  Валерия Дмитренко (2+2+0+2)  +8:57,7

52.  Оксана Сигети (0+4+2+2)  +11:18,6

Спорт Анна Кривонос Биатлон

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