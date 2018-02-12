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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:09260

На Сумщине узбек пытался подкупить пограничников 80 долларами США

В железнодорожном пункте пропуска «Зерновое» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Кишинев - Москва» пограничники обнаружили наличие в предоставленном гражданином Узбекистана паспортном документе 4-х поддельных отметок Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины.

Во время выяснения происхождения поддельных отметок, мужчина, с целью «решения вопроса» беспрепятственного пересечения границы и не привлечения его к ответственности по ст. 358 Уголовного кодекса Украины, предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 80 долларов США, на что получил категорический отказ.

В действиях иностранца, по украинскому законодательству, содержатся признаки уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 358, 369 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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