На Сумщине узбек пытался подкупить пограничников 80 долларами США В железнодорожном пункте пропуска «Зерновое» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Кишинев - Москва» пограничники обнаружили наличие в предоставленном гражданином Узбекистана паспортном документе 4-х поддельных отметок Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины.

Во время выяснения происхождения поддельных отметок, мужчина, с целью «решения вопроса» беспрепятственного пересечения границы и не привлечения его к ответственности по ст. 358 Уголовного кодекса Украины, предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 80 долларов США, на что получил категорический отказ.

В действиях иностранца, по украинскому законодательству, содержатся признаки уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 358, 369 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения.