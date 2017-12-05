Бригады «Сумыоблэнерго» работают над ликвидацией аварийных обесточиваний, связанных с непогодой Специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» уже восстановили электроснабжение 6 населенных пунктов в Сумской области.

Но пока, по состоянию на 14:00, временно без электроэнергии остаются еще 4 населенных пункта в Великописаревском районе.

Причиной аварийных обесточиваний стали повреждения линий электропередач из-за сильного ветра и падения веток на сети, сообщает пресс-служба компании.

Уважаемые потребители электрической энергии в Сумской области! Надеемся на ваше понимание и напоминаем, что в случае выявления поврежденного электрооборудования, соблюдайте правила безопасности:

- не прикасайтесь оборванных проводов и не приближайтесь к ним ближе, чем на 8 метров;

- не проникайте в трансформаторные подстанций и распределительные устройства, а также на их территорию;

- не проводите самостоятельно любые восстановительные работы в электрооборудовании;

- не подходите к электрооборудованию, а тем более, не прикасайтесь, поскольку определить под напряжением оно или нет, вы не можете.

Если Вы стали свидетелем повреждения электрооборудования или увидели оборванный провод, сразу же звоните в колл-центр ПАО «Сумыоблэнерго»: 0 (800) 300247 или (0542) 659 659. Линия бесплатная и работает круглосуточно!