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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:50271

Сумчанину светит 12 лет тюрьмы за продажу чужой земли в Киеве

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт относительно жителя города Сумы.

Киевской местной прокуратурой №10 завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении жителя города Сумы, который незаконно завладел и пытался перепродать земельный участок, расположенный по улице Овруцкой в Шевченковском районе столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В ходе досудебного расследования установлено, что 35-летний сумчанин, используя поддельные документы, а именно акт государственного исполнителя о реализации арестованного имущества и протокол проведения публичных торгов, через нотариальную контору зарегистрировал на себя право собственности на указанный земельный участок, нанеся владельцу земли почти 4 млн гривен убытков.

После чего этот участок злоумышленник пытался продать через интернет. Однако благодаря своевременному реагированию прокуратуры и полиции удалось предотвратить дальнейшую незаконную реализацию недвижимого имущества и вернуть право собственности на него законному владельцу.

На сегодня обвинительный акт по ч. 4 ст. 358 (подделка документов) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины направлено в Голосеевский райсуд Киева.

За совершенное мошеннику грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Право Земля Киев Мошенничество Подделка документов

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