На строительстве ливневой канализации в Ахтырке украли четверть миллиона Ахтырской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора и сотрудника общества с ограниченной ответственностью, противоправные действия которых привели к растрате бюджетных средств.

Установлено, что в декабре 2016 года между Управлением КС и ЖКХ Ахтырского городского совета и указанным ООО заключен договор на проведение строительных работ по ремонту ливневой канализации для отвода талых и дождевых вод во время капитального ремонта дороги по ул. Батюка и ул. Мышечкина в г. Ахтырка. Преследуя цель завладения бюджетными средствами, директор ООО в официальных документах на 87% завысил объем использованного песка при устройстве основания под трубопровод.

Согласно заключению экспертизы стоимость фактически выполненных работ, составляет 590 тыс. грн. При этом на основании предоставленных руководителем официальных документов ООО получило около 850 тыс. грн. Таким образом руководитель присвоил почти 260 тыс. грн. В дальнейшем с целью легализации доходов, полученных в результате противоправных действий, руководитель ООО использовал указанные средства для осуществления хозяйственной деятельности, проведя ряд финансовых операций.

Как отметила руководитель Ахтырской местной прокуратуры Юлия Слабунова, вместе с директором будут судить также и прораба ООО, который был руководителем и организатором строительных работ на порученном участке и составил акт освидетельствования скрытых работ, в содержание которого внес заведомо ложные сведения.

Действия директора ООО квалифицированы по ч. 2 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия), ч. 4 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в крупном размере) и ч. 1 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Прораб ООО будет отвечать только по ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Справка: руководителю грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, его подчиненного могут лишить свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры области.