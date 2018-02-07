КП «Электроавтотранс» провело тендер на 4 средних автобуса 1 марта в системе ProZorro прошел аукцион по закупке 4 автобусов средней вместимости.

Заявки на участие в аукционе подали 2 участника из Черкасс: ООО «Аймакс-ГРУПП» и ООО «Автоград-2007». В результате трех раундов, ООО «Автоград 2007», предложило 4 автобуса с общей стоимостью 8 млн. 420 тыс. грн. Официально тендерный комитет должен объявить победителя в течение 5-ти дней.