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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:54156

Сумской биатлонист стал лучшим среди наших в Эстонии

Украинские юниоры местами во втором и третьем десятке финишного протокола завершили свое выступление в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира в Отепяя.

Лучшим в украинской команде стал Сумчанин Богдан Цымбал, который начал гонку довольно оптимистично, однако стрельба стоя подвела нашего спортсмена: на каждом из двух рубежей Богдан зарабатывал по две минуты штрафа, что в итоге не позволило подняться выше 12-го места, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

С теми же четырьмя промахами, но на 28-й позиции финишировал Сергей Телень, а на 30-м, при пяти минутах штрафа гонку закончил Владислав Кошовец.

Победил в гонке россиянин Игорь Малиновский, вторым был норвежец Холм Стурла Лаэграйд, третьим – еще один россиянин Саид Каримулла Халили.

Завтра чемпионат продолжится стартами младших спортсменов – девушки и юноши выявят сильнейших в спринте.

Индивидуальная. Юниоры

1.  Игорь Малиновский (1+1+1+0)  41:48,5

2.  Холм Стурла Лаэграйд (1+1+0+1)  +19,4

3.  Саид Каримулла Халили (0+1+1+0)  +23,0

...

12.  Богдан Цымбал (0+2+0+2)  +2:29,0

28.  Сергей Телень (1+1+0+2)  +4:15,0

30.  Владислав Кошовец (1+1+2+1)  +4:34,2

Спорт Биатлон

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