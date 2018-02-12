Сумской биатлонист стал лучшим среди наших в Эстонии Украинские юниоры местами во втором и третьем десятке финишного протокола завершили свое выступление в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира в Отепяя.

Лучшим в украинской команде стал Сумчанин Богдан Цымбал, который начал гонку довольно оптимистично, однако стрельба стоя подвела нашего спортсмена: на каждом из двух рубежей Богдан зарабатывал по две минуты штрафа, что в итоге не позволило подняться выше 12-го места, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

С теми же четырьмя промахами, но на 28-й позиции финишировал Сергей Телень, а на 30-м, при пяти минутах штрафа гонку закончил Владислав Кошовец.

Победил в гонке россиянин Игорь Малиновский, вторым был норвежец Холм Стурла Лаэграйд, третьим – еще один россиянин Саид Каримулла Халили.

Завтра чемпионат продолжится стартами младших спортсменов – девушки и юноши выявят сильнейших в спринте.

Индивидуальная. Юниоры

1. Игорь Малиновский (1+1+1+0) 41:48,5

2. Холм Стурла Лаэграйд (1+1+0+1) +19,4

3. Саид Каримулла Халили (0+1+1+0) +23,0

...

12. Богдан Цымбал (0+2+0+2) +2:29,0

28. Сергей Телень (1+1+0+2) +4:15,0

30. Владислав Кошовец (1+1+2+1) +4:34,2