Сумской биатлонист стал лучшим среди наших в Эстонии

Лучшим в украинской команде стал Сумчанин Богдан Цымбал, который начал гонку довольно оптимистично, однако стрельба стоя подвела нашего спортсмена: на каждом из двух рубежей Богдан зарабатывал по две минуты штрафа, что в итоге не позволило подняться выше 12-го места, пишет сайт Федерации биатлона Украины.
С теми же четырьмя промахами, но на 28-й позиции финишировал Сергей Телень, а на 30-м, при пяти минутах штрафа гонку закончил Владислав Кошовец.
Победил в гонке россиянин Игорь Малиновский, вторым был норвежец Холм Стурла Лаэграйд, третьим – еще один россиянин Саид Каримулла Халили.
Завтра чемпионат продолжится стартами младших спортсменов – девушки и юноши выявят сильнейших в спринте.
Индивидуальная. Юниоры
1. Игорь Малиновский (1+1+1+0) 41:48,5
2. Холм Стурла Лаэграйд (1+1+0+1) +19,4
3. Саид Каримулла Халили (0+1+1+0) +23,0
...
12. Богдан Цымбал (0+2+0+2) +2:29,0
28. Сергей Телень (1+1+0+2) +4:15,0
30. Владислав Кошовец (1+1+2+1) +4:34,2
После трех неудачных соревновательных дней в Эстонии на юниорском чемпионате мира по биатлону украинская сборная, наконец, получила свою первую медалистку....
28 февраля, эстонском Отепяя на юниорском чемпионате мира по биатлону проходили эстафеты у юношей и девушек....
Восемь украинских биатлонистов оказались в заявке на этап Кубка IBU, который в марте состоится в российском Ханты-Мансийске....
Сегодня, 27 февраля, в эстонском Отепяя на юниорском чемпионате мира прошли эстафеты....
В эстонском Отепяя 26 февраля стартовал главный старт сезона для молодых биатлонистов – юниорский чемпионат мира, который продлится до 4...