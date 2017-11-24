Поэтому в последнее время судьба заповедной территории стала объектом горячих противостояний. На территории четырех районов, что более четверти века входят в состав парка, вспыхнули протесты граждан. В связи с этим в декабре прошлого года была создана рабочая группа, которая изучала состояние дел по деятельности регионального ландшафтного парка «Сеймский», проводила выездные заседания в Буринскую, Путивльскую, Конотопскую и Кролевецкую районные государственные администрации с разъяснениями порядка использования земель парка.

Чтобы решить некоторые наболевшие вопросы относительно функционирования ландшафтного парка заведующий кафедрой экологии и ботаники Сумского национального аграрного университета Виктория Скляр представила на рассмотрение депутатов облсовета и общественности проект организации территории регионального ландшафтного парка «Сеймский».

В проекте предлагается разделить парк на три зоны - заповедную, которая включает все существующие на территории парка заповедные объекты (заказники и памятки природы), зону регулируемой рекреации, в которую включено реку Сейм с прибрежной защитной полосой с обоих берегов (предназначена для отдыха и оздоровления) и хозяйственную зону. К последней включено большинство земель парка и в ее пределах может проводиться хозяйственная деятельность в соответствии с общими требованиями по охране окружающей среды.

Для того чтобы не было никаких манипуляций глава облсовета заверил, что документ проработан рабочей группой с привлечением ученых, охотоведов, экологов, юристов, и специалистов в земельной сфере.

Согласно проекту организации территории «Сеймского» практически 95% парка - это хозяйственная зона, на территории которой разрешается полеводство, садоводство, огородничество, охота, пчеловодство, сенокошения, выпас скота, сбор грибов, ягод и лекарственных растений, рыболовство и тому подобное. Деятельность парка только накладывает дополнительные обязательства на землепользователей в части соблюдения экологического законодательства - это запрет на использование пестицидов первого и второго порядка, и дополнительные санкции за разорение сенокосов и пастбищ (за что наступает не только административная ответственность, но и уголовная). Именно этот вопрос и беспокоит сегодня отдельные группы людей, ведь его урегулирования помешает нецелевого использования земель парка.

По словам директора Департамента экологии и охраны природных ресурсов ОГА Игоря Кривозуба, на территории ландшафтного парка есть возможность воспроизводить дикорастущие растения, восстанавливать популяцию краснокнижных животных, рыб. Также есть возможность использовать парк для туристических целей.

Подводя итог совещания, глава облсовета заверил, что рабочая группа будет продолжать совершенствовать территорию в заповеднике. На следующей неделе будет проведена работа на территории четырех районов, чтобы принять все недоразумения и спекуляции вокруг деятельности парка. Окончательное решение примут депутаты на сессии областного совета.