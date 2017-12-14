Сумчанам розкажуть про живі скульптури

Мабуть, кожен сум'янин бачив на вулицях рідного міста живі скульптури.
Але звідки вони з'явились, хто їх створює та чому вони стоять на вулицях нашого невеликого містечка майже ніхто не знає.
На цій зустрічі Дмитро Буйвал - директор "Артіль Міф", відповість на питання:
- як та для чого створюють живі скульптури;
- як стати скульптурою та які навички для цього необхідні;
- живі скульптури, як спосіб побачити світ;
- про вуличні мистецтва у Сумах, Україні та за кордоном.
Та ще багато всього цікавого. Приходьте до "Розумного хабу" (вул. Кузнечна, 2) о 16:00? щоб відчути казку, що живе поруч/
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