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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:47120

Сумчанам розкажуть про живі скульптури

У суботу, 3 березня в Розумному хабі відбудеться публічна зустріч із директором «Артіль Міф» Дмитром Буйвалом.

Мабуть, кожен сум'янин бачив на вулицях рідного міста живі скульптури.

Але звідки вони з'явились, хто їх створює та чому вони стоять на вулицях нашого невеликого містечка майже ніхто не знає.

На цій зустрічі Дмитро Буйвал - директор "Артіль Міф", відповість на питання:

- як та для чого створюють живі скульптури;

- як стати скульптурою та які навички для цього необхідні;

- живі скульптури, як спосіб побачити світ;

- про вуличні мистецтва у Сумах, Україні та за кордоном.

Та ще багато всього цікавого. Приходьте до "Розумного хабу" (вул. Кузнечна, 2) о 16:00? щоб відчути казку, що живе поруч/

Общество Розумний хаб

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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