В Шостке будет своя ФМ-станция?

Члены Рабочей группы предоставили руководителям КП «Телерадиокомпания «Акцент» и ЗАО «Телеком-Сервис» практические консультации по просчету радиочастот для города Шостка. В частности, речь шла о технических параметрах установки передатчика и антенно-фидерных систем, а также возможности использования оптоволоконных линий связи для доставки радиосигнала редакции от Филиала «Укртелеком» к РТПС в Шостке.
Как отметил Дмитрий Живицкий, который возглавляет Рабочую группу, сейчас в области работают над разработкой Программы цифровизации Сумской области на 2018 год, которая будет предусматривать внедрение современных технологий и обеспечение доступа к скоростному Интернету в области управления инфраструктурой.
Директора телерадиоорганизаций Ирина Коваленко и Лариса Корыстина также получили от Ларисы Якубенко ориентировочный перечень студийного и передающего оборудования для развития ФМ-радиовещания.
Напомним, что Национальный совет при содействии облгосадминистрации ведет целенаправленную работу по просчету радиочастот для Сумской области. В прошлом году было просчитано 6 радиочастот для местного радиовещания. Благодаря этому 4 редакции проводного вещания Сумщины в Белополье, Глухове, Ахтырке, Ромнах получили шанс перейти на формат ФМ-вещания. Кроме того, возможностью построить вещание громад воспользовалось вновь созданное предприятие КП «ТРК «Тростянец».
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