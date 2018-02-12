В Шостке будет своя ФМ-станция? С участием руководителя аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого и представителя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Ларисы Якубенко состоялось заседание Рабочей группы по вопросам развития информационного пространства, информационной безопасности и просчета частот на телерадиовещание для Сумской области.

Члены Рабочей группы предоставили руководителям КП «Телерадиокомпания «Акцент» и ЗАО «Телеком-Сервис» практические консультации по просчету радиочастот для города Шостка. В частности, речь шла о технических параметрах установки передатчика и антенно-фидерных систем, а также возможности использования оптоволоконных линий связи для доставки радиосигнала редакции от Филиала «Укртелеком» к РТПС в Шостке.

Как отметил Дмитрий Живицкий, который возглавляет Рабочую группу, сейчас в области работают над разработкой Программы цифровизации Сумской области на 2018 год, которая будет предусматривать внедрение современных технологий и обеспечение доступа к скоростному Интернету в области управления инфраструктурой.

Директора телерадиоорганизаций Ирина Коваленко и Лариса Корыстина также получили от Ларисы Якубенко ориентировочный перечень студийного и передающего оборудования для развития ФМ-радиовещания.

Напомним, что Национальный совет при содействии облгосадминистрации ведет целенаправленную работу по просчету радиочастот для Сумской области. В прошлом году было просчитано 6 радиочастот для местного радиовещания. Благодаря этому 4 редакции проводного вещания Сумщины в Белополье, Глухове, Ахтырке, Ромнах получили шанс перейти на формат ФМ-вещания. Кроме того, возможностью построить вещание громад воспользовалось вновь созданное предприятие КП «ТРК «Тростянец».