В Белополье спасатели помогли освободить грузовик из снежного заноса 1 марта в 5:59 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, на автодороге Сумы - Белополье неподалеку с. Перемога (Белопольский горсовет) автомобиль Opel Movano съехал на обочину в снежный занос. На вызов направили отделение дежурного караула 20-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место было установлено, что необходимо привлечение специальной техники Службы автомобильных дорог. Чтобы избежать переохлаждения водителя и пассажирки, спасатели посадили их в пожарный автомобиль.

Прибыв на вызов, трактор Т-150 райавтодора вытащил грузовик на автодорогу, после чего ЗИЛ-131 спасателей отбуксирован грузовик на безопасный участок пути.

К операции были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники 20-й Государственной пожарно-спасательной части.

В целом на протяжении 1 марта на территории Сумщины силами подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области были спасены из снежных заносов 26 граждан и 11 единиц техники. Среди них 3 кареты «скорой» и микроавтобус.