В Белополье спасатели помогли освободить грузовик из снежного заноса

По предварительным данным, на автодороге Сумы - Белополье неподалеку с. Перемога (Белопольский горсовет) автомобиль Opel Movano съехал на обочину в снежный занос. На вызов направили отделение дежурного караула 20-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытии на место было установлено, что необходимо привлечение специальной техники Службы автомобильных дорог. Чтобы избежать переохлаждения водителя и пассажирки, спасатели посадили их в пожарный автомобиль.
Прибыв на вызов, трактор Т-150 райавтодора вытащил грузовик на автодорогу, после чего ЗИЛ-131 спасателей отбуксирован грузовик на безопасный участок пути.
К операции были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники 20-й Государственной пожарно-спасательной части.
В целом на протяжении 1 марта на территории Сумщины силами подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области были спасены из снежных заносов 26 граждан и 11 единиц техники. Среди них 3 кареты «скорой» и микроавтобус.
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