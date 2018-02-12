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Вчера 19:35289

Горсовет Глухова принял бюджет, лишив Терещенко премии в 800 тыс. грн, - депутат

Депутаты Глуховского городского совета большинством голосов приняли бюджет города без премий Терещенко и его заместителям, но предусмотрев в документе зарплаты врачам и учителям.

Об этом  на странице в Фейсбук написал депутат Юрий Бурлака. 

За бюджет Глухова на 2018 год проголосовали 18 из 34 депутатов.

«Сегодня депутаты Глуховского городского совета большинством голосов – 18 из 34, приняли бюджет города. Бюджет без премий мэру Терещенко, зато с зарплатами учителям и врачам.  Несмотря на то, что мэр пытался помешать нам, закрывал сессионный зал и устроил истерику в коридоре, депутаты четко заявили о своей позиции», - написал депутат.

Он отметил, что в бюджете вместо 800 тысяч премий мэру и заместителям были предусмотрены деньги на зарплаты бюджетникам.

«Мы выделили 1,7 млн грн на оборудование для нашей больницы. 1 млн на оборудование для первых классов, которые уже пойдут в «Новою школу», созданную в рамках реформы образования. 450 тысяч предусмотрели на открытие новой детской группы в садике, а 500 тысяч - на открытие инклюзивного центра», - написал Бурлака.

Депутат также написал, что за деньги из премий мэра в Глухове планируют купить две квартиры для врачей.

«Благодарю коллег, которые руководствовались здравым смыслом и вместо участия в политических интригах выступили за развитие Глухова и проголосовали за бюджет!», - резюмировал Бурлака.

Напомним, что в Глухове мэр Мишель Терещенко предложил депутатам проголосовать за бюджет, в котором были заложены премии ему и его заместителям. Депутаты отказались голосовать за чиновничий бюджет, и предложили внести в него изменения. Они обратились к мэру, чтобы созвать сессию для принятия бюджета, но он проигнорировал их. Сегодня большинство депутатов провели сессию без мэра Терещенко.

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