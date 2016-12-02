После смерти новорожденного на Сумщине в Украине запретили болгарскую вакцину БЦЖ

Мальчику на момент введения вакцины было 3 дня, сообщает ТСН.
По словам местного акушера Нины Савицкой, перед введением препарата малыша проверял неонатолог и отклонений в его состоянии не нашел, поэтому санкционировал вакцинацию. Врач утверждает, что после инъекции состояние ребенка не изменилось, и только вечером, через 9 часов после вакцинации, ребенок внезапно закричал и перестал дышать.
Малышу вводили вакцину БЦЖ, лиофилизованную /BGG VACCINE FREEZE-DRIED серии 297. Ее производителем является компания BB-NCIPD Ltd (Болгария). Именно эту конкретную вакцину теперь и запретили к использованию в Украине.
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