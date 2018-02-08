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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53426

В Сумах ограбили таксиста

Патрульные полицейские и работники полиции охраны задержали граждан, подозреваемых в ограблении таксиста.

Происшествие произошло сегодня, 2 марта, около 4:30, на проспекте Шевченко.

Получив заказ, 40-летний водитель такси забрал с улицы Харьковской четырех граждан, которых повез на проспект Шевченко. Во время поездки пассажиры вели себя агрессивно и пытались спровоцировать конфликт с водителем. Добравшись до места назначения, компания мужчин отказалась платить за проезд. В то же время мужчина, который сидел на переднем сиденье, схватил с панели принадлежащий водителю телефон Samsung, после чего все пассажиры бросились наутек.

Таксист сразу позвонил в полицию. Узнав приметы преступников, экипажи полицейских сразу начали отрабатывать прилегающую территорию. Менее чем за 20 минут, на улице Троицкой, патрульные заметили двух человек, которые отвечали ориентированию. Общаясь с инспекторами, они нервничали, путались в показаниях и различными путями пытались закрыть свои лица. Странное поведение прохожих насторожило стражей порядка, поэтому они решили провести поверхностную проверку. Во время ее проведения у одного из мужчин был обнаружен мобильный телефон Samsung черного цвета. 20-летний мужчина пытался ввести в заблуждение патрульных сообщив, что указанный телефон он только что нашел, но потом рассказал настоящую историю его появления.

Впоследствии, на место происшествия прибыл заявитель, который узнал, как телефон, так и двух недавних пассажиров. В это время неподалеку, экипаж полиции охраны обнаружил еще двух подозрительных граждан, которых в дальнейшем также узнал заявитель.

Полицейские доставили 24-, 28-и двух 20-летних жителей Сумского и Белопольского района в Сумское отделение полиции. Сейчас все обстоятельства выясняет следственно-оперативная группа.

Право Ограбление

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