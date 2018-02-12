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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:58134

В Сумах подозреваемый в совершении преступления пытался подкупить следователя

200 долларов США предложил следователю житель Сум, чтобы избежать уголовной ответственности.

В отношении мужчины, подозреваемому в нанесении легких телесных повреждений, в Сумском отделе полиции в свое время было открыто уголовное производство в соответствии со ст. 125 УК Украины. Однако сумчанин, не желая нести ответственность за свои действия, решил «договориться» со следователем. И предложил правоохранителю в качестве вознаграждения 200 долларов США

Работник следственного отделения Сумского отдела полиции сообщил об этом предложении руководству подразделения. Сотрудники прокуратуры области и полиции задокументировали факт предложения и непосредственной передачи средств.

Теперь мужчине придется ответить еще по одной норме закона, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 369 УК Украины предложение, обещания или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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