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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:44145

На Сумщине спасатели освободили из снежных заносов 15 авто, в том числе 3 «скорых»

На Сумщине двое суток подряд, наблюдалось значительное усложнение погодных условий - сильные снегопады, сопровождавшиеся порывами ветра, которые не прекращались и днем.

В разных уголках области фиксировались случаи попадания в снежные заносы автомобилей различной грузоподъемности. В круглосуточном режиме для оказания помощи гражданам привлекались подразделения Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

Так, 1 марта в 18:05 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что в Ахтырке на объездной дороге в районе ул. Индустриальная застрял автомобиль «DAF» с полуприцепом, который двигался в направлении г. Полтава. На место вызова прибыло отделение 6-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости ЗИЛ-131 грузовик отбуксировали на безопасный участок пути. Откуда автомобиль отправился самостоятельно в пункт назначения.

В этот же день в 22:09 к спасателям поступило сообщение о том, что на въезде в пгт Угроеды Краснопольского района попали в снежные заносы 2 легковушки (Toyota Auris и Audi A6), которые двигались в сторону пгт Краснополье. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 11-й Государственной пожарно-спасательной части из районного центра. Преодолев расстояние в 12 км, спасатели прибыли на вызов, после чего по очереди соединяли тросом легковушки с пожарным автомобилем повышенной проходимости ЗИЛ-131 и буксировали их к безопасному участку пути. В салонах транспортных средств находились 5 человек, которым медицинская помощь не понадобилась.

В 23:55 отделение 23-й государственной пожарно-спасательной части было привлечено для оказания помощи в с.Чернеча Слобода Бурынского района. По предварительным данным, на автодороге Сумы - Конотоп на обочину снесло автомобиль «Renault», перевозивший в полуприцепе кирпич. Преодолев расстояние в 27 км от райцентра на место вызова прибыли спасатели. Как было установлено, водителю удалось самостоятельно выехать на дорожное покрытие. Однако опасность для дальнейшего движения составляли поддоны с грузом, смещение которых и привело к аварийной ситуации. Работники Службы спасения с помощью своего автомобиля, используя трос, установили груз на середину полуприцепа. После чего «Renault» смог безопасно продолжить движение.

Всего в трех операций по оказанию помощи были привлечены 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

В целом на протяжении 1 марта на территории Сумщины силами подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области спасены из снежных заносов 33 гражданина и 15 единиц техники. Среди них 3 кареты «скорой» и микроавтобус.

По прогнозам синоптиков 3 марта на территории области ожидается очередная волна непогоды: сильные снегопады, метели, порывы ветра 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, осложнения работы электрических сетей и коммунального хозяйства.

В связи с этим спасатели призывают граждан быть осторожными, без необходимости не выходить на улицу. А водителям быть предельно внимательными на дороге и по возможности воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов.

Общество Снежный занос Спасатели

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