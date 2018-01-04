В Сумском облсовете снова чуть не подрались Сегодня, 2 марта, на сессии Сумского областного совета произошло столкновение между представителями ОО «Східний корпус» и депутатом Андреем Божком.

Депутат Эдуард Пинчук зачитал депутатский запрос про поводу своего коллеги андрея Божка, который якобы уклоняется от призыва по мобилизации. Первый замглавы облсовета Анатолий Ричкаль зачитал письмо от военкомата, в котором подтверждается информация, зачитанная Э.Пинчуком.

Лидер «Східного корпуса» Денис Сокур призвал полицию выкинуть того из зала, иначе его соратники займутся этим сами. Полицейские оттеснили «корпусовцев» от депутата, а глава облсовета Владимир Токарь призвал присутствующих прекратить разборки в зале и дать депутатам поработать, а относительно депутат Божка, с которым у него давний конфликт, сказал, что пускай «это» будет на его совести, а «общественников» призвал разобраться с ним в другом месте.

Напомним: в начале года Андрей Божок заявил в полицию о том, что в его дом была брошена бутылка с зажигательной смесью. В этом он обвинил как раз Владимира Токаря. Тот пообещал обратиться в суд. Позже самого Божка задержали на получении взятки.