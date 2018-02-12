Двух сумских пограничников вернули домой Обмен пленными состоялся сегодня, 2 марта, в 11:00 в пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская область).

На территории РФ Игорь Дзюбак и Богдан Марцоня находились с октября 2017 года. Как рассказали пограничники, держали их в условиях ни лучших, ни худших, чем другие. В камерах они были вместе с россиянами. Сейчас их отправили в Киев. Там их ждут родные, пишет UA:СУМИ.