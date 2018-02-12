Двух сумских пограничников вернули домой

На территории РФ Игорь Дзюбак и Богдан Марцоня находились с октября 2017 года. Как рассказали пограничники, держали их в условиях ни лучших, ни худших, чем другие. В камерах они были вместе с россиянами. Сейчас их отправили в Киев. Там их ждут родные, пишет UA:СУМИ.
В железнодорожном пункте пропуска «Зерновое» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....
В рамках освобождения заложников, о котором во время пресс-конференции сообщил президент Украины Петр Порошенко, могут освободить похищенных на Сумщине украинских...
В пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....
В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили груз кедрового масла....
Военными прокурорами Центрального региона в Сумской области задержан очередной «взяточник в погонах»....