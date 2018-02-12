Сумские школы закроют из-за безгаза? Украина закрывает школы и вузы до 6 марта и переходит на мазут из-за ограничений поставок газа Россией.

Об этом с трибуны Верховной Рады Украины заявил министр энергетики Игорь Насалик, передает корреспондент "Обозревателя".

"По информации главы НАК "Нафтогаз" Украины, которая была озвучена вчера, в связи с невыполнением "Газпромом" контрактных обязательств, определенных Стокгольмским судом и возвращением предоплаты, НАК столкнулся с дисбалансом порядка 15-20 млн куб газа", - заявил он.

Со слов министра, вчера этот вопрос был поднят президентом Петром Порошенко на СНБО. Также совместно с правительством прошло заседание кризисного штаба, который возглавил первый вице-премьер Степан Кубив.

"По результатам заседания и согласно ст.6 "Закона о рынке газа", по Указу Минтопэнерго, был введен в действие национальный план действий. Сегодня с 9-00 до 10-00 я провел селектор со всеми главами обладминистраций", — сказал министр.

"Хочу сказать, что мы работаем все без исключения в штатном режиме. План действий, который начала реализовывать власть, предполагает перевод генерирующих компаний с газа на мазут. Это даст нам возможность сэкономить порядка 15-20 миллионов кубов газа. Чтобы ввести это решение, Министерство в 9:30 обратилось в европейский секретариат и проинформировало, что в течение пяти дней у нас введен план действий. И в течение этого времени мы будем использовать мазут", - добавил Насалик.

Также, согласно Указу, с сегодняшнего дня рекомендовано остановить полностью работу в дошкольных учебных заведениях, в школах и вузах до 6 марта включительно.

"И проверить, чтобы температурный режим был в минимально допустимых температурных нормах. Мы обратились также к производственными объектам, чтобы они пересмотрели планы работы для экономии газовых ресурсов. Так мы будем работать до 5-6 марта. Думаю, что до этого времени мы нивелируем все угрозы и дальше будем работать в штатном режиме", - сказал он.