Миллиардный долг СМНВО: Хозсуд отказал в наложении ареста на имущество завода Больше года в производстве Хозяйственного суда Сумской области находится дело в отношении ПАО «Сумское НПО».

В суд обратился истец нидерландский банк ING Bank N.V, которой просит суд взыскать с ответчика сумму в размере 39 441 346,04 долларов США, уплаченную по гарантии в порядке регресса, что по курсу НБУ составляет почти 1 млрд грн. Это средства, которые брались предприятием в кредит у ПАО «Инг Банк Украина».

Истец просил суд вести это дело в закрытом режиме, поскольку во время его рассмотрения будут исследованы информация и документы, представляющие банковскую тайну. К тому же представителем истца подавалось заявление об обеспечении иска путем наложения ареста на имущество ПАО «Сумское НПО», поскольку считает, что выполнение решения суда может быть значительно затруднено или даже невозможно, учитывая совершение должником действий, свидетельствующих об отсутствии у него умысла выполнять свои обязательства по договору.

Во встречном исковом заявлении представитель Сумского НПО просит суд: признать недействительным сделку, как утверждают представители ответчика, предприятие брало кредит у другой организации и считают, что истец не вправе его взимать.

Как сообщает судья-спикер Хозяйственного суда Сумской области Оксана Сопьяненко, почти год суд рассматривает это дело, в частности, процесс затянулся из-за вручения судебных документов и новых обстоятельствах в производстве. Так, были привлечены третьи лица: ООО «Техноимпорт» (РФ, Тверь), ООО «Искра-Турбогаз» (РФ, Пермь), ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (Украина, Сумы).

Они не заявляют самостоятельных требований на предмет спора. Однако отмечают, что решение спора по делу влияет на их права и законные интересы, поскольку имеют определенные имущественные обязательства перед предприятием и готовы выступить поручителями.

Сейчас дело находится в состоянии подготовительного производства.

Рассмотрев материалы дела и заслушав объяснения представителей сторон, Хозяйственный суд Сумской области, отказал в удовлетворении ходатайства об обеспечении иска путем наложения ареста на имущество ПАО «Сумское НПО» в размере 1 млрд грн в связи с необоснованностью.

В то же время представители третьих лиц направили иск в Кассационный хозяйственный суда в составе Верховного Суда Украины. Они оспаривают факт их извещения о времени и месте рассмотрения дела. Стоит отметить, что именно для этих целей производства останавливалось на полгода, чтобы своевременно вручить все необходимые судебные документы за рубежом.

После кассационного рассмотрения дело продолжит рассматриваться в Хозяйственном суде Сумской области. Предварительное судебное заседание запланировано в конце марта текущего года, сообщает пресс-служба суда.