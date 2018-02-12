В школах Сум продолжили карантин Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение продлить карантин в учреждениях общего среднего образования до среды, 7 марта, включительно.

С соответствующим предложением вышел отдел здравоохранения. По информации и.о. начальника отдела Елены Чумаченко, несмотря на снижение заболеваемости эпидемическая ситуация с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями остается в городе напряженной. С 23 февраля по 2 марта в Сумах зарегистрировали 2936 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 34 случая (на 1,1%) меньше, чем на предыдущей неделе - 2970. Среди заболевших 51,6% (1515 человек) - это дети в возрасте до 18 лет (на 19,9% меньше, чем на предыдущей неделе - 1892). Школьников заболело 546 человек (на 35% меньше, чем на предыдущей неделе - 840). Показатель заболеваемости составляет 1096,9 на 10 тыс. населения. Это ниже порогового уровня - 1155,1 на 10 тыс. населения.

Снижение заболеваемости Елена Чумаченко связала с введением в городе карантинных мероприятий, но, учитывая течение гриппа и ОРВИ, предложили продлить карантин до 7 марта.

Противоположное мнение высказала начальник управления образования и науки Антонина Данильченко, которая подчеркнула необходимость возобновления уроков. Опрос, проведенный среди родителей работниками учреждений образования, показал, что заболеваемость детей простудными болезни составляет в среднем 15,3%. И только в школах № 1, № 4, № 13, № 17, № 24, № 30, гимназии № 1, УВК № 16 и № 42 - более 20%.

В итоге члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержали медиков и, чтобы максимально обезопасить юных сумчан от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, приняли решение продлить карантин до 7 марта включительно. Учитывая, что последующие дни - это праздничные и выходные, за парты сумские школьники вернутся в понедельник, 12 марта.

Учреждения дошкольного образования будут работать, как и до этого, в дежурном режиме.