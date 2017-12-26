На Сумщине будут судить браконьеров, убивших двух благородных оленей

Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух жителей с. Ворожба Лебединского района, которые без надлежащего разрешения из незарегистрированного оружия на территории природно-заповедного фонда убили двух благородных оленей.
В ходе следствия установлено, что двое мужчин в возрасте 48 и 51 лет утром 13 октября 2017 года, прихватив с собой два ножа и ружье, отправились на охоту в Низовское лесничества. День для мужчин начался удачно - они подстрелить двух оленей. Однако дальше удача отвернулась от браконьеров, так как непосредственно во время разделки туш убитых животных их увидел егерь, который и вызвал полицию. Прибыв на место преступления, правоохранители изъяли у охотников за легкой добычей незарегистрированный карабин «Сайга» с глушителем, пять охотничьих патронов и два ножа, которые согласно выводам экспертов являются оружием и боевыми припасами.
Действия одного из браконьеров квалифицированы по ч. 2 ст. 248 (незаконная охота на территории природно-заповедного фонда), ч.ч. 1 и 2 ст. 263 (хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины. Его товарищ будет отвечать по ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия) и ч. 5 ст. 27 / ч. 2 ст. 248 (пособничество в незаконной охоте).
Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Евгений Витошко, за содеянное мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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