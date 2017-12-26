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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:35233

На Сумщине будут судить браконьеров, убивших двух благородных оленей

До 5 лет лишения свободы грозит двум браконьерам, которые убили из незарегистрированного оружия двух благородных оленей.

Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух жителей с. Ворожба Лебединского района, которые без надлежащего разрешения из незарегистрированного оружия на территории природно-заповедного фонда убили двух благородных оленей.

В ходе следствия установлено, что двое мужчин в возрасте 48 и 51 лет утром 13 октября 2017 года, прихватив с собой два ножа и ружье, отправились на охоту в Низовское лесничества. День для мужчин начался удачно - они подстрелить двух оленей. Однако дальше удача отвернулась от браконьеров, так как непосредственно во время разделки туш убитых животных их увидел егерь, который и вызвал полицию. Прибыв на место преступления, правоохранители изъяли у охотников за легкой добычей незарегистрированный карабин «Сайга» с глушителем, пять охотничьих патронов и два ножа, которые согласно выводам экспертов являются оружием и боевыми припасами.

Действия одного из браконьеров квалифицированы по ч. 2 ст. 248 (незаконная охота на территории природно-заповедного фонда), ч.ч. 1 и 2 ст. 263 (хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины. Его товарищ будет отвечать по ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия) и ч. 5 ст. 27 / ч. 2 ст. 248 (пособничество в незаконной охоте).

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Евгений Витошко, за содеянное мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Браконьеры Лебединский район Олени

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