Сумские чиновники подарили приемной семье ноутбук В пятницу, 2 марта, новая приемная семья принимала поздравления от заместителя городского головы Алены Дмитревской и начальника службы по делам детей Валерии Подопригоры.

По этому случаю с ценным подарком чиновники посетили сумчан Игоря и Татьяну. На представителей городской власти, которая занимается такими семьями, здесь уже ждали, чтобы поблагодарить за поддержку.

Ведь теперь в этом доме будут расти брат и сестрички Алина, Сергей и Диана. Первые двое уже ходят в школу, а вот маленькая лишь адаптируется к новым условиям, так как с тех пор, как дети воспитываются в новой семье, прошел всего месяц.

Чтобы обучение детей и их досуг были более содержательными, чиновники подарили им ноутбук.

Алена Дмитревская пожелала родителям сил в воспитании теперь уже родных детей. «Как мама знаю, что детям нужно очень много времени и внимания, выдержки и понимания. Поэтому пусть ваш дом станет пристанищем для этих трех детей. Дайте им столько внимания и заботы, сколько способны дать любящие родители», - обратилась она к Игорю и Татьяне.

Сейчас в Сумах функционирует один детский дом семейного типа, в котором воспитываются семь детей и создано 18 приемных семей, в которых воспитываются 34 ребенка.