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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:14203

«Сумы» арендовали двух игроков черниговской «Десны»

Игроки ФК «Десна» Денис Галенков и Илья Коваленко будут играть за ПФК «Сумы» на правах аренды.

22-летний нападающий Денис Галенков воспитанник днепропетровского футбола.

В сезоне 2013/14 играл в юношеской команде «Днепра», летом 2014 года перешел в донецкий «Олимпик». В этой команде сначала играл в молодежной команде, а затем дебютировал в Премьер-лиге. В июле 2016 года перешел в черниговскую «Десну».

27-летний полузащитник Илья Коваленко воспитанник ДЮСШ «Сталь». За свою карьеру выступал за «Сталь» (Днепродзержинск), «Кривбасс» (Кривой Рог), «Нефтяник» (Ахтырка), «Горняк» (Кривой Рог), ФК «Полтава», «Оболонь-Бровар» (Киев). В 2016 году стал игроком «Десны».

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  • Денис Галенков Номер: 21 Вес: 80 кг Рост: 184 см Дата рождения: 13.10.1995 г.
  • Илья Коваленко омер: 22 Вес: 77 кг Рост: 180 см Дата рождения: 20.03.1990 г.
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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