«Сумы» арендовали двух игроков черниговской «Десны»

22-летний нападающий Денис Галенков воспитанник днепропетровского футбола.
В сезоне 2013/14 играл в юношеской команде «Днепра», летом 2014 года перешел в донецкий «Олимпик». В этой команде сначала играл в молодежной команде, а затем дебютировал в Премьер-лиге. В июле 2016 года перешел в черниговскую «Десну».
27-летний полузащитник Илья Коваленко воспитанник ДЮСШ «Сталь». За свою карьеру выступал за «Сталь» (Днепродзержинск), «Кривбасс» (Кривой Рог), «Нефтяник» (Ахтырка), «Горняк» (Кривой Рог), ФК «Полтава», «Оболонь-Бровар» (Киев). В 2016 году стал игроком «Десны».
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