«Сумы» арендовали двух игроков черниговской «Десны» Игроки ФК «Десна» Денис Галенков и Илья Коваленко будут играть за ПФК «Сумы» на правах аренды.

22-летний нападающий Денис Галенков воспитанник днепропетровского футбола.

В сезоне 2013/14 играл в юношеской команде «Днепра», летом 2014 года перешел в донецкий «Олимпик». В этой команде сначала играл в молодежной команде, а затем дебютировал в Премьер-лиге. В июле 2016 года перешел в черниговскую «Десну».

27-летний полузащитник Илья Коваленко воспитанник ДЮСШ «Сталь». За свою карьеру выступал за «Сталь» (Днепродзержинск), «Кривбасс» (Кривой Рог), «Нефтяник» (Ахтырка), «Горняк» (Кривой Рог), ФК «Полтава», «Оболонь-Бровар» (Киев). В 2016 году стал игроком «Десны».